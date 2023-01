Die Tinte ist trocken. Donis Avdijaj kehrt nach einem halben Jahr in Zürich zurück nach Hartberg und wird auch am aktuellen Trainingscamp in Čatež in Slowenien teilnehmen. Der 26-jährige Offensivspieler, im ersten Bundesligaspiel mit zwei Toren noch der Matchwinner, soll – wie im Vorjahr – seinen Teil zum Klassenerhalt beitragen und wird per Leihe bis Saisonende in die Oststeiermark wechseln. "Hartberg hat sich in den vergangenen Wochen intensiv um mich bemüht, dafür möchte ich an dieser Stelle danke sagen. Ich werde alles dafür geben, dass das Team für die bevorstehenden Spiele die entsprechende Stabilität bekommt, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen", sagt der Rückkehrer. Auch der Trainer Markus Schopp zeigt sich zufrieden mit dem Transfer: "Mit Donis bekommen wir einen Spieler, der den Verein, die Mannschaft und das Umfeld bereits bestens kennt. Er brennt auf die Herausforderung und kann uns mit seiner Qualität bereichern. Herzlich willkommen, Donis!"

Nach der Entlassung Franco Fodas beim Schweizer Meister hat Avdijaj dort keine Rolle mehr gespielt. Bemerkenswert: Obwohl Avdijaj in der laufenden Saison nur ein Bundesligaspiel für die Hartberger gespielt hat, ist er – gleichauf mit Rene Kriwak und Eylon Almog – hinter Dario Tadic (5) und Okan Aydin (4) der drittbeste TSV-Torschütze.