Alles ist ausgeredet und eigentlich fix – die Unterschriften fehlen noch. Donis Avdijaj kehrt nach einem halben Jahr in Zürich zurück nach Hartberg. Der 26-jährige Offensivspieler, im ersten Bundesligaspiel mit zwei Toren noch der Matchwinner, soll – wie im Vorjahr – seinen Teil zum Klassenerhalt beitragen und wird wohl vorerst bis Saisonende nach Hartberg wechseln. Nach der Entlassung Franco Fodas beim Schweizer Meister hat Avdijaj dort keine Rolle mehr gespielt. Bemerkenswert: Obwohl Avdijaj in der laufenden Saison nur ein Bundesligaspiel für die Hartberger gespielt hat, ist er – gleichauf mit Rene Kriwak und Eylon Almog – hinter Dario Tadic (5) und Okan Aydin (4) der drittbeste TSV-Torschütze.

Am vergangenen Wochenende wollten die Verantwortlichen nichts von einer Rückkehr wissen, weil das Hartberger Legionärs-Kontingent ausgelastet ist. Daran dürfte sich etwas geändert haben: Eylon Almog, der seit Trainingsstart Anfang Jänner noch nicht in Hartberg aufgetaucht ist, wird das auch nicht mehr tun. Der 24-Jährige lässt sich nach einer Verletzung aktuell in Israel behandeln. Das Management des Offensivspielers gibt zwar an, Almog würde trainieren – Gewissheit hat Hartberg diesbezüglich aber nicht. Der Leihvertrag wird aufgelöst.

Zehn Mal hat Almog für Hartberg gespielt, in den ersten beiden Spielen getroffen – die (hohen) Erwartungen aber nie erfüllen können. Durchaus kurios: Almog war von Maccabi Haifa gekommen, um den Abgang Avdijajs zu kompensieren.