Aus dem "Krisengipfel" am Nationalfeiertag ging nur ein Team gestärkt hervor. Hartberg war vor knapp drei Wochen bei Rapids 5:1 ein idealer Aufbaugegner. Während sich Grün-Weiß dank weiterer Erfolgserlebnisse als Vierter mittlerweile wieder nach oben orientiert, stecken die Steirer am Tabellenende fest. Im letzten Pflichtspiel vor der langen Winterruhe treffen die beiden Mannschaften am Samstag (17.00 Uhr) erneut aufeinander – diesmal in der Oststeiermark.

Die Abfuhr von Wien hat sich Klaus Schmidt nicht noch einmal angeschaut. "Es war ein Spiel mit vier Eigentoren. Wenn ich den Burschen jetzt wieder die negativen Geschichten vorspiele, ist das nicht sehr produktiv." Vielmehr hat der Hartberg-Trainer die letzten beiden Rapid-Spiele analysiert und sagt: "Sie treten mit einem ganz anderen Selbstvertrauen auf und haben vorne einen (Guido) Burgstaller drin, der wieder auf die Welt gekommen ist." Nachsatz: "Wir haben das Unsere dazu beigetragen, sie wieder auf die richtige Schiene zu bringen."

Für das zweite Duell mit den Hütteldorfern innerhalb weniger Wochen setzt Schmidt auf folgende elf Spieler:

Rapid startet mit dieser Mannschaft: