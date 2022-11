Im Nachtragspiel vor zweieinhalb Wochen gab es für Hartberg ein bitteres 1:5 in Wien Hütteldorf. Unter Zoran Barisic konnten sich die Grün-Weißen zuletzt etwas festigen, bezwangen auch den LASK mit 1:0. Mit diesem guten Gefühl wollen die Wiener natürlich auch in die Winterpause gehen. Und just geht es schon wieder gegen Hartberg. "Das wird ein ganz anderes Spiel werden, wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen", warnt Rapid-Offensivmann Nicolas Kühn, der auch beim 5:1 ein Tor erzielte. Kühn weiß aber auch um die Favoritenrolle des Rekordmeisters: "Wir haben es zuletzt ja auch ganz gut gemacht, genau daran müssen wir anknüpfen."

In diese Kerbe schlägt auch der Trainer. "An dem 5:1 können wir uns nicht festhalten. Eher müssen wir auch hier die Lehren daraus ziehen, immerhin haben wir in Hälfte eins viele Chancen vergeben. In Hartberg ist es nicht einfach, sie treten sicher mit dem Messer zwischen den Zähnen gegen uns auf, wir alle kennen ja auch ihre Tabellensituation. Wir müssen auch einmal schauen, wie die Platzbeschaffenheit sein wird und ob wir uns da ein wenig umstellen müssen", sagt Trainer Zoran Barisic.

Wichtig sei für Barisic und seine Mannschaft auch, den Rapid-Fans einen guten Abschluss zu geben: "Es wird ja eine Vielzahl dahin pilgern, denen wollen wir ein gutes Spiel zeigen und einen Sieg schenken. Die Spieler wissen ziemlich sicher, dass es keine leichte Aufgabe wird, wir werden sie aber ebenfalls noch einmal darauf hinweisen."