Es war wahrlich kein Fußball-Leckerbissen, den die 2060 Zuschauern in Hartberg geboten kamen. Da der Tabellenletzte aus der Oststeiermark, dort die seit neun Spielen sieglosen Vorarlberger. Man durfte sich nicht wundern, dass da am Anfang wenig gelang.

Hartberg, wieder mit der echten Fünferkette - wenn auch nicht so tief wie gegen Salzburg - war zunächst besser im Spiel. Okan Aydin probierte es aus der Distanz (5.), Patrick Farkas brachte über rechts einige Bälle ins Zentrum, Jürgen Heil vergab die größte Chance (10.).

Das war es aber vorerst mit Hartbergs Offensivbemühungen. Die Lustenauer übernahmen nach und nach die Initiative. Und Hakiim Guenouche erzielte nach 28 Minuten leistungsgerecht die Führung für die Vorarlberger. Matija Horvat hatte Teixeira gewähren lassen, der Außenverteidiger traf aus der Distanz.

Krisenstimmung in Hartberg zur Pause - es lief nicht viel zusammen. Das sollte sich ändern. Ruben Providence und Lukas Fadinger belebten das Spiel der Steirer nach der Pause nachhaltig. Der Franzose traf nach 58 Minuten auch zum verdienten Ausgleich für die Steirer.

Die Hartberger hatten in der Folge mehr vom Spiel, Lustenau konterte. Die größte Chance vergab Dario Tadic - da bereits in numerischer Überlegenheit. Darijo Grujcic war in der 88. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden.