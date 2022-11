Gegen Salzburg packte Trainer Klaus Schmidt das erste Mal die tief stehende Fünferkette aus der Taktik-Trickkiste. Gegen Lustenau soll die gleiche Defensivordnung für wichtige Punkte sorgen. Patrick Farkas, Michael Steinwender, Thomas Rotter, Matija Horvat und Marin Karamarko verteidigen. Davor sind Jürgen Heil und Albert Ejupi aufgeboten.

Die Offensivkräfte des TSV tragen dieses Mal die Namen: Okan Aydin, Dominik Frieser und Eylon Almog. Der Israeli steht erstmals seit längerer Zeit wieder in der Startelf.

Wie wichtig die Partie gegen Lustenau ist, ist klar: Hartberg ist Letzter, Lustenau in Reichweite. "Wir müssen ehrlich sein, Lustenau ist ein Gegner in unserer Tabellenregion, deshalb wollen wir unbedingt gewinnen. Wenn du die Klasse halten willst, brauchst du in einer Saison viele Pflichtsiege, wenn man sie so nennen will", weiß auch Kapitän Rene Swete. Er hütet wieder das Hartberger Tor.

Vier Punkte hat Sportchef Erich Korherr für die beiden verbleibenden Partien gefordert – nächste Woche kommt Rapid. Die Spieler und das Trainerteam sind in der Bringschuld.