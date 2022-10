Nach zwei Pleiten mit fünf Gegentoren gegen WSG Tirol und Sturm gibt es leichtere Wege als nach Salzburg. Der Hartberger Plan: Eine stabile Defensive und der schnelle Seth Paintsil vorne. Um mehr Stabilität zu haben, entschied sich das Trainerteam um Klaus Schmidt für eine klare Fünferkette: Statt Dominik Frieser und Ruben Providence verteidigten außen Patrick Farkas und Marin Karamarko. Im Zentrum feierte Thomas Rotter am 14. Spieltag sein Saisondebüt.

Und der Hartberger Plan schien zu funktionieren: Die Salzburger - an sieben Positionen verändert - hatten zwar fast drei Viertel des Ballbesitzes, aber die Steirer schafften es, die Bullen weit vom Tor wegzuhalten. Und so ging es torlos in die Pause.

So weiter wird die Devise gelautet haben. Noah Okafor machte Hartberg aber einen Strich durch die Rechnung. Ein Ball landete unglücklich vor den Füßen des Schweizers, der keine Mühe hatte, Rene Swete zu bezwingen (48.).

Anders als zuletzt löste sich Hartberg aber nicht auf, fasste Mut und fand durchaus Chancen vor. Zwischen Minute 60 und 70 etwa fand das Spiel vor allem in der Hälfte der Salzburger statt. In Minute 63 jubelten die Steirer sogar kurz - Paintsil traf, stand davor aber klar im Abseits.

Salzburg verabsäumte es in der Folge, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Darum blieb es bis zuletzt spannend. Der Sieg der Salzburger war letztlich freilich leistungsgerecht - der Auftritt der Hartberger gibt trotzdem Mut für die kommenden Aufgaben gegen Lustenau und Rapid.