Im "Krisengipfel" am Nationalfeiertag wollen Rapid und Hartberg in der Fußball-Bundesliga wieder zurück auf die Siegerstraße finden. Am Mittwoch (16 Uhr, Sky live) geht es im Nachtragsspiel der 5. Runde in Wien-Hütteldorf nicht nur um drei Punkte, sondern auch um ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis für die weitere Saison. "Wir wissen, in welcher Situation wir sind. Das Wichtigste ist, dass wir den ganzen Dreck wegschaufeln", sagte Rapids Interimstrainer Zoran Barisic.

Derzeit scheinen die Oststeirer aber ein dankbarer Gegner für die Hütteldorfer zu sein. Hartberg rutschte mit fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs Partien ans Tabellenende ab, Trainer Klaus Schmidt muss genauso Antworten finden. Besonders das 1:5 gegen Wattens am Samstag war für Schmidt eine "schwer verdauliche Geschichte". Die Reise nach Wien treten die Hartberger trotzdem "mit einem Gefühl der Zuversicht" an. "Jeder Punktegewinn täte uns gut. Wir wollen ein klares Zeichen setzen und einen Schritt aus der Krise gehen", sagte Schmidt.

Mit einem Sieg würden die Steirer die "Rote Laterne" jedenfalls wieder an die SV Ried abgeben und direkt wieder an das Liga-Mittelfeld anschließen. Die Krise in Hütteldorf war bei Schmidt, der von TSV-Obmann Erich Korherr das Vertrauen ausgesprochen bekam, im Vorfeld aber kein Thema. "Wir sind gut beraten, vor unserer eigenen Tür zu kehren", sagte der Coach. Geschäftsführer Korherr forderte: "Spieler und Trainer sind in die Pflicht zu nehmen. Ich erwarte mir eine Reaktion und bin überzeugt, dass wir auch ein anderes Gesicht zeigen werden."

Aufstellung Hartberg

© Kleine Zeitung

Aufstellung Rapid