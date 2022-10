Geglaubt hätte Jürgen Heil mit 18 Jahren nicht daran, dass er sieben Jahre später sein 200. Spiel für Hartberg macht - und dann auch noch in der Bundesliga. Im Sommer 2015 wechselte der Steirer von Anger zum Regionalligisten nach Hartberg. "Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es waren turbulente Zeiten. Der Verein war gerade abgestiegen und viele Spieler wussten nicht einmal, ob sie noch Verträge haben. Damals gab es einfach extrem viel Unsicherheit", erinnert sich Heil, der damals selbst noch ein wenig unsicher auftrat. "Tatsächlich war ich damals sehr zurückhaltend, da alles neu für mich war. Du musst deine Basis finden. Mit den ersten Erfolgen ist es dann besser geworden. Und auf den Mund gefallen, bin ich sowieso nicht, das war auch damals so."

199 Spiele später ist Heil einer der absoluten Leistungsträger der Oststeirer in der Bundesliga, hatte schon öfter die Kapitänsbinde am Arm und wurde sogar immer wieder mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Am vergangenen Wochenende machte dann aber eine Trainerentscheidung dem vorzeitigen "200er" einen Strich durch die Rechnung. Gemeinsam mit Kapitän Rene Swete wurde Heil aus dem Spieltagskader gestrichen - aus disziplinären Gründen. "Diese Entscheidung ist zu akzeptieren und das haben wir auch gemacht. Mit der Suspendierung war die Sache gegessen. Wir haben einen Fehler gemacht und dazu stehen wir auch", erklärt der Mittelfeldmotor.

Somit steht seinem 200. Einsatz heute (17 Uhr) gegen die WSG Tirol nichts mehr im Weg. Auch Rene Swete dürfte in die Mannschaft zurückkehren, hinter dem Einsatz von Eylon Almog stehen hingegen Fragezeichen. Über den Ausgang der Partie will Heil aber keine Fragen aufkommen lassen, vor allem mit der roten Laterne im Gepäck. "Die derzeitige Tabellensituation erinnert mich ein wenig an den Abstiegskampf im Vorjahr, als es am letzten Spieltag noch vier Vereine erwischen konnte. Mit einem Sieg bis du wieder voll dabei und wir wollen natürlich so schnell wie möglich weg vom Tabellenende."

Dafür benötigt es jedoch einmal zwei gute Leistungen in Folge, was in der bisherigen Saison noch nicht gelang. "Irgendwie haben wir das seit eineinhalb Jahren drinnen. Zwar können wir gegen jeden Gegner mithalten, ein Lauf gelingt uns aber nicht." Erklärungsversuche dafür gestalten sich als schwierig, meint auch der 25-Jährige. Klar scheint nur, dass "es an uns Spielern liegt. Vielleicht sind wir zu zufrieden, wenn wir eine Partie gut spielen und denken dann, dass es sowieso von alleine geht." Apropos gehen. Ein Abschied von Heil ist immer wieder Thema. Wie viele Spiele kommen zu den bald 200 also noch hinzu? "Wenn es noch 400 werden, auch schön. Ich weiß aber nicht, ob ich meine Karriere in Hartberg beende, das kann ich mit 25 Jahren nicht sagen. Bleibe ich noch zehn Jahre, sollte sich der Rekordspieler aber ausgehen."