Hartberg-Trainer Klaus Schmidt setzt auch gegen den LASK auf eine Dreierkette, die bilden wie gegen die Austria aus Klagenfurt in der Vorwoche wieder Matija Horvat, Mario Sonnleitner und Marin Karamarko. Und auch davor setzt Hartberger auf das gleiche Quartett: Patrick Frieser, Lukas Fadinger, Jürgen Heil und Ruben Providence sind da nominiert.

Okan Aydin spielt anstelle des neuerlich verletzten Philipp Sturm auf der Zehn, vorne sind, wie in der Vorwoche, Dario Tadic und Rene Kriwak aufgeboten.

Drei Spiele in Folge hat Hartberg verloren, eine vierte Niederlage in Serie soll tunlichst vermieden werden. Dass das gegen den LASK gelingen soll, ist nicht ausgeschlossen: Sechs Duelle in Folge hat der LASK gegen die Oststeirer nicht gewonnen.