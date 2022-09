Elf Mal ging Hartberg in der Vorsaison in 32 Bundesliga-Runden in Führung. Die stolze Bilanz: Sieben Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage - und die passierte in Salzburg, da darf Hartberg auch nach Führung verlieren. Sieben Siege hatte Hartberg auch am Ende der Saison auf der Habenseite. Und das heißt: Bei jedem Saisonsieg hat Hartberg den ersten Treffer erzielt.