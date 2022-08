Mehrere Neuzugänge wollte Hartbergs sportlicher Leiter vor dem Ende der Transferzeit am Mittwoch präsentieren. Mit Eylon Almog und Marin Karmarko kamen vergangene Woche bereits zwei frische Kräfte in die Oststeiermark. Nun rüsteten die Hartberger abermals kräftig nach.

Am Montag präsentierte man gleich drei Neuzugänge, die in der Offensive für noch mehr Gefahr sorgen sollen. Der 19-jährige Jakob Knollmüller kommt fix von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim, unterschreibt in Hartberg bis 2025. In St. Pölten ausgebildet, wechselte der Österreicher im Jänner des Vorjahres nach Deutschland. Nun will sich Knollmüller in der Heimat durchsetzen.

Außerdem gelang Korherr ein kleiner Transfercoup, lotste der Obmann zwei Akteure des italienischen Spitzenklubs AS Roma nach Österreich. Ruben Providence wechselt leihweise in die Oststeiermark. Der 21-jährige Franzose kickte in der Saison 2020/2021 in der Primavera-Jugendliga und kann in der Offensive variabel eingesetzt werden. Fix verpflichtet haben die Steirer Patrick Gante, der einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschreibt. Der 1,93 Meter große Mittelstürmer aus Rumänien ist erst 18 Jahre alt und spielte in der U17 und U18 von AS Rom. Dabei erzielte er in 34 Spielen neun Tore.

"Wir haben in letzter Zeit nach solchen Spielern Ausschau gehalten. Drei Talente, die absolute Perspektivspieler sind. Sie sollen sich hier weiterentwickeln und in den Kampfmannschaftsfußball integrieren und sind überzeugt, dass sie uns Freude bereiten werden. Erfolgreiche Beispiele von Spielern dieser Art gab es in den letzten Jahren in Österreich immer wieder", wird Obmann Korherr zitiert. Der Vertrag von Marc Schmerböck wurde hingegen aufgelöst.