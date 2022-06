Der Sinn von Testspielen besteht darin, möglichst viel zu probieren. Der TSV Hartberg hat dies auch gestern in der Übungspartie gegen den rumänischen Erstliga-Aufsteiger Universitatea Cluj beherzigt, denn alle Spieler kamen zum Einsatz und es tat sich keiner weh. Darüber hinaus gab es einen 1:0-Erfolg, den Mario Kröpfl aus einem Elfmeter fixierte. Die Rumänen erwiesen sich als starker Gegner, Hartberg hatte weitere Chancen. Es folgen noch zwei Tests am Samstag gegen St. Pölten und am 9. Juli gegen Zalaegerszegi.