Dramatisches Spiel in Pasching: Hartberg und der LASK trennen sich 3:3. Im Abstiegskampf ist damit nichts entschieden, aber weil sich Ried und Altach ebenfalls unentschieden trennten, sind die Steirer zwei Runden vor Schluss weiter fünf Punkte vor den Vorarlbergern.

Keito Nakamura brachte LASK nach elf Minuten in Führung, Okan Aydin glich nach 22 Minuten nach sehenswerter Vorarbeit von Jürgen Heil aus. Nakamura traf nach 25 Minuten wieder für die Linzer, Noel Niemann traf nach 28 Minuten zum Ausgleich. 2:2 war auch der Pausenstand.

In Hälfte zwei präsentierte sich der LASK wesentlich stabiler als in Hälfte eins, ging durch Thomas Goiginger (52.) in Führung. Nakamura hatte nach 61 Minuten eine Großchance, traf nach 63 Minuten die Latte. Comebacker Donis Avdijaj erzielte für Hartberg in der 83. Minute nach Vorarbeit von Seth Paintsil den Ausgleich.

Und als alle mit einem Unentschieden rechneten, legte Aydin LASK-Spieler Hong im Strafraum. Sascha Horvath scheiterte.