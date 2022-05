Wenn Hartberg am Samstag auswärts auf den LASK trifft, ist mit Dietmar Kühbauer ein neuer Trainer verantwortlich für das Linzer Geschehen auf dem Platz. Der LASK hat sich von Andreas Wieland getrennt, Kühbauer als Nachfolger installiert. "Didi Kühbauer hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er eine Mannschaft schnell erreichen und gleichzeitig auch weiterentwickeln kann", sagt LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic. Kühbauer und sein Co-Trainer Manfred Nastl haben bereits am Dienstag das Training beim LASK geleitet.