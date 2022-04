Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Hartberg besiegt Altach vor 2315 Fans 4:0 und setzt sich damit drei Runden vor Saisonende fünf Punkte vor die Vorarlberger. Es ist der zweite Sieg in Folge der Oststeirer - und der Erfolg geht auch in dieser Höhe völlig in Ordnung.

Hartberg spielte wieder mit der Raute im Mittelfeld und war von Anfang an giftig in den Zweikämpfen. Okan Aydin, der beste Hartberger, vergab nach zwei Minuten die erste Großchance - er sollte sein Tor noch machen.

Hartberg hatte viel vom Spiel, war die bessere Mannschaft, konnte in Hälfte eins aber kaum wirklich gefährliche Torchancen kreieren und so ging es torlos in die Pause. Ab der 55. Minute drehten die Oststeirer dann auf - Power Play der Blauen in der Oststeiermark. Und bald waren die Steirer wirklich einen mehr. Doppelbestrafung für Altach: Elfmeter und Gelb-Rot für Felix Strauss. Dario Tadic war zur Stelle (62.). Die Hartberger legten nach: Seth Paintsil (74., 88.) und Aydin (77.) stellten den Endstand her.