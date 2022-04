In Hartberg wird das Comeback von Abwehrchef Mario Sonnleitner im Abstiegskampf herbeigesehnt. Eine Zerrung in der Wadenmuskulatur warf den 35-jährigen Innenverteidiger zuletzt aus dem Wettkampf-Betrieb. Drei Spiele in der Qualifikationsgruppe verpasste der Steirer bereits. Ob es am Samstag bei der Admira für ein Comeback reicht? "Ich bin im Training, wir müssen abwarten, wie die Muskulatur reagiert", sagt Sonnleitner. Ob er spielen kann, wird kurzfristig entschieden.