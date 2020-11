Facebook

Bakary Nimaga könnte bereits am Samstag wieder jubeln © (c) APA/EXPA/DOMINIK ANGERER (EXPA/DOMINIK ANGERER)

Vor ziemlich genau vier Monaten, am 15. Juli dieses Jahres, absolvierte Bakary Nimaga sein bisher letztes Pflichtspiel für die Hartberger. Nicht nur er erinnert sich wohl gerne an diesen Tag zurück. Mit dem 0:0 gegen die Wiener Austria fixierten die Oststeirer damals den Einzug in den Europacup. Am Samstag (17 Uhr) könnte der 25-Jährige nach einer Knieverletzung sein ersehntes Comeback feiern, mit deutlich anderen Voraussetzungen als noch im Sommer. Nach der bitteren Niederlage gegen Ried will die Mannschaft von Markus Schopp in der Bundesliga vorerst einmal "Boden gutmachen", wie der Trainer selbst sagt: "Es liegen wichtige Spiele und ein enges Programm vor uns. Bakary (Anm.: Nimaga) werden wir dabei sicher wieder auf dem Platz sehen."