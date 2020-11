Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Freude bei Nimaga und Hartberg © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Walter Luger)

Hartberg startet mit einer erfreulichen Nachricht in die Länderspielpause. Bakary Nimaga kehrt am Mittwoch in das Mannschaftstraining zurück. Die Stütze im defensiven Mittelfeld spulte am Dienstag noch individuelle Einheiten ab, beim heutigen Vormittagstraining steht er wieder mit seinen Kollegen am Feld. Vor allem in Bezug auf die Probleme in der Hintermannschaft eine wohltuende Nachricht. "Wir müssen in der Defensive unsere Mechanismen weiter festigen und offensiv in der letzten Zone besser werden", gibt Trainer Markus Schopp als Motto für die Pflichtspielpause aus.