Für Rajko Rep und Hartberg gab es nichts zu holen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Moser)

Für Hartberg geht es mit einem Dämpfer in die Länderspielpause. Die Steirer verloren am Samstagabend eine unglückliche Partie in Ried mit 0:2. Unglücklich, weil die Mannschaft von Trainer Markus Schopp trotz einer großen Überzahl an Chancen als Verlierer vom Platz ging.