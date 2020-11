Hartberg tritt heute gegen die Wiener Austria in Trauerflor an. Das klare Ziel der Hartberger: Der zweite Sieg gegen die Veilchen innerhalb von nur vier Tagen.

© GEPA pictures

Es wurden gar keine langen Überlegungen angestellt in Hartberg. Die Oststeirer treten heute Abend in Wien im Cup-Achtelfinale gegen die Wiener Austria im Trauerflor an. Vorgabe der Liga? Des ÖFB? "Nein, das haben wir selbst so entschieden", sagt Hartberg-Pressesprecher Roland Puchas.