Sascha Horvath gab sein Bundesliga-Debüt für Hartberg © (c) APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER (EXPA/STEFAN ADELSBERGER)

Auch im fünften Spiel der Saison hat es für Hartberg nicht mit einem Sieg geklappt. Die Mannschaft von Trainer Markus Schopp holte bei der WSG Tirol ein umkämpftes 1:1 und rangiert nach diesem Remis derzeit am Ende der Tabelle. Nach einer schwachen Anfangsphase mit einem vermeidbaren Gegentor, steigerten sich Rajko Rep und Co. in Durchgang zwei und glichen verdient aus. "Der Rückstand war absolut unnötig. In so einer Situation müssen wir als Mannschaft besser verteidigen", meinte Sascha Horvath nach seinem blau-weißen Debüt in der Bundesliga. Trotz der derzeitigen Tabellensituation ist der Österreicher optimistisch. "Wir müssen wieder anfangen unsere Chancen besser rauszuspielen und zu vollenden. Auf der anderen Seite müssen wir alle zusammen besser in der Defenisve arbeiten. Dann ist wieder viel möglich."