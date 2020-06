Markus Schopp"Die Gegner haben ganz andere Möglichkeiten und das ist der einzige Unterschied"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hartberg-Trainer Markus Schopp © APA/ERWIN SCHERIAU

Im Herbst noch die zweitstärkste Heimmannschaft der Liga, schleicht sich seit Beginn der Meistergruppe beim TSV Hartberg so etwas wie ein Heim-Fluch ein. In keinem Spiel seit Wiederbeginn gewann die Mannschaft von Trainer Markus Schopp im eigenen Stadion. Gegen den LASK war man über 45 Minuten dem Punktgewinn sehr nahe. Am Ende setzte es aber eine in dieser Höhe nicht ganz gerechtfertigte 1:5-Niederlage.