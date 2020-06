Auch im vierten Heimspiel in der Meistergruppe gab es für Hartberg nichts zu holen. Gegen den LASK gingen die Oststeirer am Ende deutlich mit 1:5 unter.

Gegen den LASK wurde es für Hartberg am Ende sehr deutlich © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Auswärts hui, zu Hause pfui. So könnte man die bisherigen Ergebnisse der Hartberger in der Meistergruppe wohl am besten beschreiben. Gegen den LASK wollte die Mannschaft von Trainer Markus Schopp nun auch den ersten Heimerfolg seit Wiederbeginn in der Bundesliga feiern, leider ohne Erfolg.