Für Hartberg beginnt heute Teil zwei der Meistergruppe mit dem Auswärtsspiel in Wien Hütteldorf. Um 17 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem aktuell formstärksten Team der Bundesliga. Viermal in Folge hat Grün-Weiß zuletzt gewonnen und ist als einzige Mannschaft hinter Salzburg noch ein wenig in den Titelkampf verwickelt. Hartberg hat bis auf die Langzeitverletzten Michael John Lema, Tomas Ostrak und Stefan Rakowitz keine Ausfälle zu beklagen und beginnt in Hütteldorf wie folgt:

Startelf Hartberg: Swete; Kainz, Rotter, Luckeneder, Klem; Gabbichler, Ried, Nimaga, Rep, Dante; Tadic

Rapid - Hartberg Das Spiel im Liveticker

Viele Änderungen beim WAC

Parallel empfängt Salzburg den Wolfsberger AC - und Trainer Ferdinand Feldhofer hat die Kärntner für das Auswärtsspiel beim Tabellenführer ordentlich umgekrempelt. Die Topscorer Shon Weissman und Michael Liendl erhalten ebenso eine Pause wie Lukas Schmitz und Romano Schmid. Stattdessen steht der 18-jährige Kai Stratnig erneut in der Startelf. Lukas Schöfl, der mehrmals eingewechselt wurde, feiert heute sein Startelf-Debüt.

Die WAC- Aufstellung: Kofler; Baumgartner, Rnic, Gollner; Novak, Stratznig, Leitgeb, Jojic, Schöfl; Wernitznig, Dieng.