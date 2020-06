Facebook

Dario Tadic und Rajko Rep © (c) GEPA pictures/ Wolfgang Grebien

Eines hat das Spiel gegen Rapid bei Hartberg deutlich gezeigt: Befinden sich Dario Tadic und Rajko Rep nicht in Topform oder auch nur nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte, tun sich die Oststeirer äußerst schwer beim Toreschießen. Beweis: Bei neun von zehn Siegen hatte zumindest einer der beiden Offensivakteure seine Beine im Spiel. Während einige Vereine, vermutlich auch der Tabellennachbar aus Graz, von einem so verlässlichen und effizienten Stürmerduo träumen, ist man in Hartberg offensichtlich zu abhängig von den Leistungen der beiden.

Nicht weniger als 21 von 43 Toren gehen auf das Konto von Tadic/Rep. "Natürlich sind Dario und Rajko extrem wichtige Spieler für uns. Dieses Duo kann man als TSV Hartberg nicht eins zu eins ersetzen – und da entsteht natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit", erklärt Trainer Markus Schopp. Er nimmt aber auch die "sehr interessanten" Spieler aus der zweiten Reihe in die Verantwortung, sollten Rep und Tadic eben doch einmal auslassen. "Wir haben mit Lukas Gabbichler, Jodel Dossou und auch Lukas Ried Spieler, die es in sich haben. Für die nächsten Wochen wünsche ich mir, dass sie noch mehr aus sich herauskommen."