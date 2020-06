Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Schopp war verärgert © GEPA pictures/Michael Riedler

Selten wurde Markus Schopp so deutlich, wie nach dem Spiel gegen Rapid am Mittwochabend. Der Hartberg-Trainer ärgerte sich im Anschluss an die 0:1-Niederlage und nahm seine Spieler in die Pflicht. "Wir haben brav gespielt und es war auch sicherlich ganz nett zum Anschauen. Aber es geht ums Tore machen und wir haben heute in der letzten Zone überhaupt nicht agiert. Ich brauche Leute in der Box, die für ein Tor sterben würden", sagte der Hauptübungsleiter auf der Pressekonferenz.