Amadou Dante machte eine starke Partie gegen den WAC © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Simona Donko)

Kein anderer Spieler steht wohl so für den Hartberger Aufschwung nach der Corona-Pause, wie Allround-Talent Amadou Dante. Der Leihspieler des Sk Sturm stand bisher in jeder Partie der Meistergruppe in der Startformation. Vor der Pause wohl nur wenigen Fußball-Experten in Österreich bekannt, spielte sich der 19-Jährige schnell ins Rampenlicht bei den Oststeirern. Sogar nach dem 0:6-Heimdebakel gegen Salzburg bekam Dante Sonderlob von Trainer Markus Schopp. "Er war für mich noch die positivste Überraschung in diesem Spiel", sagte der Coach.

Als durchaus positive Überraschung darf aber auch sein Durchbruch gesehen werden. Lange sprach man in Hartberg vom "enormen Potenzial" des Nachwuchstalents. Nun scheint er dieses auch endlich auf den Platz zu bringen. "Die derzeitigen Leistungen sind die Früchte von wochenlanger harter Arbeit und dem Vertrauen des Trainerteams und meiner Mannschaftskollegen", sagt er ganz bescheiden. "Mein erstes Ziel war es, Spielminuten zu sammeln. Mein zweites Ziel ein Tor zu erzielen. Ich bin wirklich froh, dass ich beides so schnell geschafft habe", erzählt er weiter.

So gut es derzeit in der Oststeiermark läuft, so gut wie weg war der Mann aus Mali im Winter. Viele spekulierten bereits mit einem Wechsel zum Zweitliga-Spitzenreiter Ried. Das Abenteuer Hartberg hätte nach einem halben Jahr ohne eine einzige Einsatzminute geendet. "Wir wollten im Winter unseren Kader ein wenig schmaler gestalten. Aufgrund des Leihvertrages mit dem Sk Sturm stand ein Abgang aber nie im Raum", gestand Obmann Erich Korherr. Darüber freut sich der sportliche Leiter der Hartberger jetzt umso mehr. "Er hat sich sehr gut eingelebt bei uns und ist überaus beliebt bei allen Spielern. In den letzten Partien hat man gesehen, dass er ein ausgezeichneter Fußballer ist", so Korherr weiter.



Lob, welches Dante gerne hört. Für ihn war der Sieg gegen Wolfsberg eine "starke Mannschaftsleitung". Der Blick richtet sich aber bereits auf das Steirer-Duell mit seinem eigentlichen Stammverein Sk Sturm. "Ich bin froh, dass ich meinem Team nach so langer Zeit endlich helfen konnte. Das will ich auch weiterhin tun", gibt Dante vor. Wie lange er seiner aktuellen Mannschaft in Hartberg noch helfen kann, steht laut Korherr noch in den Sternen. Er will die Situation mit den Grazern nach der Saison klären. "