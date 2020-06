Facebook

Hartberg holt einen Sieg in Wolfsberg © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Beide Trainer stellten ihre Mannschaft gegenüber der letzten Runde an mehreren Positionen um. Die Entscheidung von Trainer Markus Schopp in der Defensive trug in der Anfangsphase jedoch noch keine Früchte. Er hatte Dauerläufer Michael Huber zum ersten Mal in der aktuellen Saison auf die Bank gesetzt und führ ihn Thomas Rotter aufs Feld geschickt. Doch auch er war bei der frühen Führung der Wolfsberger machtlos. Shon Weissman bediente den neu in die Startelf gerückten Marc Andre Schmerböck ideal, dieser besorgte mit einem Schuss ins kurze Eck das 1:0. Der WAC drückte weiter an und hatte kurze Zeit später durch Weissman eine gute Möglichkeit auf das 2:0.

Von den Hartbergern kam zunächst wenig in der Offensive. Mit einem Fernschuss von Jürgen Heil (24.) änderte sich diese Tatsache. Die Gäste kamen besser ins Spiel und hatten durch Rajko Rep einige Halbchancen. Gerade als vieles auf einen Ausgleich hindeute, zeigte sich die Nummer neun der Kärntner einmal mehr in Top-Form. Nach einem Schuss von Milos Jojic lenkte der Israeli den Ball sehenswert und unhaltbar ins Tor von Rene Swete. Vorentscheidung sollte es in dieser schnellebigen Partie jedoch nicht sein. Denn fünf Minuten vor der Pause schickte Christian Klem mit einem Klärungsversuch Rep auf die Reise. Der Slowene lief alleine auf WAC-Schlussmann Alexander Kofler zu und verwertete zum Anschlusstreffer. Für die Wolfsberger war es das 400. Gegentor in der Bundesliga.

Kurz nach Wiederanpfiff sollte Markus Schopp sein goldenes Händchen dann doch unter Beweis stellen. Dario Tadic kam zur Pause in Spiel und holte in Minute 47. einen Elfmeter heraus. Nemanja Rnic zog am Trikot des TSV-Stürmers und brachte diesen zu Fall. Für den WAC-Verteidiger war der Arbeitstag daraufhin vorbei. Er wurde von Schiedsrichter Dieter Muckenhammer mit Gelb-Rot in die Kabine geschickt. Der Gefoulte ließ sich die Chance auf den Ausgleich nicht nehmen und traf vom Punkt zum 2:2. Für die Heimmannschaft kam es wenige Minuten nach dem Ausgleich sogar noch schlimmer. Rep bediente nach einer Flanke von Andreas Lienhart sehenswert mit der Ferse den herankommenden Jodel Dossou. Der Offensivmann aus dem Benin umkurvte Tormann Kofler und stellte das Spiel in Minute 54. völlig auf den Kopf.



Der WAC gab jedoch nicht auf und kämpfte auch in Unterzahl weiter.hatte wohl die beste Möglichkeit nach gut einer Stunde. Sein Schuss ging jedoch knapp am Tor von Swete vorbei. Auf der Gegenseite brachte das erste Bundesliga-Tor vonin der 78. Minute die Entscheidung. Er zog nach einer Tadic-Flanke ins lange Eck ab. Am Ende brach der Ausschluss von Rnic und der damit verbundene Elfmeter den bis dahin starken Wolfsbergern das Genick. Hartberg darf sich hingegen über den zweiten Auswärtssieg in der Meistergruppe freuen.