Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Die Erinnerung an den 1. März ist in Hartberg eine gute. 1:5 verlor die Elf von Trainer Markus Schopp in Pasching gegen den LASK, der größte Erfolg der Klubgeschichte war trotzdem eingefahren. Hartberg hatte sich für die Meistergruppe qualifiziert, in dieser geht es ab heute in zehn Runden um eines: einen (möglichen) Platz in einem internationalen Wettbewerb. „Das wäre der nächste Meilenstein in der Vereinsgeschichte“, sagt Geschäftsführer Erich Korherr.