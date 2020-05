Für die Oststeirer gab es am Donnerstagvormittag sogenannte "Techniktests". Das Vorbreitungsspiel gegen die Wiener Austria ging am Mittwoch mit 0:1 verloren.

Bakary Nimaga bei den Testungen am Donnerstag © Wallner

Eine "angenehme" Abwechslung in Sachen Regeneration durchliefen die Profis des TSV Hartberg am Donnerstagvormittag. Gemeinsam mit Dietmar Wallner und der FH Joanneum wurden sogenannte "Techniktests" durchgeführt. Dabei ging es vor allem um das Spielverhalten am Ball. "Die Spieler müssen durch einen Stangenwald dribbeln und am Ende wird von einem jeden die Zeit gestoppt", erklärte Wallner. Im Durchschnitt benötigten die Akteure circa zehn Sekunden für den kurzen Parkour. Zweimal mussten sie mit dem linken, zweimal mit dem rechten Fuß ran. "Es ist immer ein kleiner Wettkampf und das macht den Akteuren großen Spaß", so der Sportwissenschaftler.

Auch Trainer Markus Schopp konnte der Einheit viel Positives abgewinnen. "Wir arbeiten immer gut mit der FH Joanneum zusammen. Es bringt ein wenig Abwechslung in den Trainingsalltag und für mich ist es wichtig, den Spielern in der Regeneration auch einmal etwas anderes anbieten zu können", sagte Schopp. Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen reiste das Team rund um Wallner nur zu dritt an. Masken und Hygienezertifikat inklusive. "Wir sind das einzige sportwissenschaftliche Labor in der Steiermark mit dieser Auszeichnung. Das zahlt sich gerade in diesen Zeiten aus", meint Wallner.

Am Dienstag absolvierten die Oststeirer das einzige Testspiel vor dem Wiederanpfiff in der Bundesliga. Gegen die Wiener Austria setzte es eine 0:1-Niederlage. Für den entscheidenden Treffer sorgte Dominik Fitz kurz vor der Pause durch einen Freistoß. "Es war wieder ein super Gefühl am Platz zu stehen und mit den Jungs ein Spiel zu absolvieren. Natürlich haben noch nicht alle Abläufe funktioniert, aber ich bin zuversichtlich, dass wir nächste Woche gegen den LASK hoffentlich ein positives Ergebnis erzielen", sagte Lukas Ried. Trainer Schopp sprach von einem "wichtigen und guten Test". Co- und Athletiktrainer Alex Kontra verlängerte außerdem seinen Vertrag. Er wird bis zum Sommer 2021 in Hartberg bleiben.