Erstes Mannschaftstraining in Hartberg © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Jennifer Vass)

Sicher ist sicher. Unter diesem Motto startete der TSV Hartberg am Freitagvormittag ins Mannschaftstraining. Nur wenige Stunden nach den schweren Anschuldigungen gegen Tabellenführer LASK, inklusive Verfahren der Bundesliga, absolvierten die Oststeirer wieder eine Übungseinheit mit der gesamten Truppe. Bereits zuvor kündigten die Hartberger an, kein Risiko eingehen zu wollen. Mundschutzmasken beim Gang von der Kabine zum Trainingsplatz, Vermeidung von überflüssigem Körperkontakt sowie ein Interviewverbot für Spieler und Trainer am Gelände des Vereins sind die neue Realität in der Oststeiermark.

"Wir haben genaue Maßnahmen und auf die müssen wir auch achten. Die Einheiten in den Kleingruppen waren schon sehr positiv, heute haben sie auch alles in der großen Gruppe sehr gut gemacht", resümierte Trainer Markus Schopp. Gesprächsthema vor, nach und vermutlich auch während der Einheit war vor allem der LASK und die Vowürfe gegen ihn. TSV-Coach Schopp zeigte sich von den Linzern enttäuscht. "Sie haben es in ihrer Aussendung ja nicht widerlegt also dürfte es wohl stimmen. Wir treffen in 14 Tagen aufeinander und hatten heute das erste Mannschaftstraining, sie vermutlich schon ein paar mehr. Das ist sportlich gesehen einfach nicht fair", meinte Schopp.