Auch beim TSV Hartberg gehen Mannschaft und Trainerteam ab sofort in Kurzarbeit. Die Gespräche seien vorbildlich verlaufen, sagte Obmann Erich Korherr. Nur Sandro Gotal und Daniel Geißler weigerten sich.

Sandro Gotal war gegen die Kurzarbeit © GEPA pictures

Wie schon andere Klubs in der österreichischen Bundesliga stellt nun auch der TSV Hartberg auf Kurzarbeit um. Dem Vorschlag von Obmann Erich Korherr haben beinahe alle Spieler zugestimmt. Nur Sandro Gotal und Daniel Geißler weigerten sich.

Auch das Trainerteam rund um Markus Schopp stimmte einstimmig dafür. Korherr freute sich über das Verständnis. "Es war ein großes und tolles Entgegenkommen der Beteiligten", sagte er. "Natürlich können wir schwer beurteilen, wie lange das jetzt so weitergeht. Wir müssen natürlich auch auf die Entscheidungen in den kommenden Wochen reagieren", so der Obmann weiter.

Auch die Mannschaft zeigte sich zufrieden mit der Einigung. "In der aktuell spielfreien Zeit macht es natürlich Sinn, auf einen Teil des Gehalts zu verzichten und somit den Verein zu unterstützen. Wir als Mannschaft nehmen die Situation so an wie sie ist und hoffen darauf, bald wieder auf dem Platz zu stehen", erzählt Mittelfeldspieler Lukas Ried.