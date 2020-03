GAK, Hartberg, Lafnitz, KSV"Glaube nicht, dass die Bundesliga-Saison fortgeführt wird"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die steirischen Teams in der Corona-Krise © GEPA pictures

Auch am steirischen Fußball geht die Coronavirus-Krise nicht spurlos vorüber. Fehlende Einnahmen, Fixkosten und eine unsichere Zukunft spielen dabei eine große Rolle. Beim Bundesligisten aus Hartberg überlegt man mittlerweile auch schon die Mannschaft und das Trainerteam in Kurzarbeit zu schicken. "Wir besprechen das gerade mit allen Beteiligten", erzählt Obmann Erich Korherr. Seine freiwilligen Mitarbeiter und er arbeiten von zu Hause aus. Die Stimmung sei durchaus positiv. Man wisse aber nicht wie es weitergeht. "Keiner weiß ob wir in diesem Jahr noch Spiele haben oder nicht. Daher gestalten sich auch die Vertragsverhandlungen als besonders schwierig." Finanziell sei man aufgrund einer genauen Budgetplanung für die Saison abgesichert, Geisterspiele wären für die Oststeirer trotzdem "ein Wahnsinn".