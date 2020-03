Hartberg will sich heute gegen WSG Tirol von seiner besten Seite zeigen. Um dann in der Meistergruppe noch einmal voll anzugreifen.

Die Bilder vom 25. Mai 2019 sind in Hartberg noch allen Spielern, Funktionären und Fans in bester Erinnerung. Am letzten Spieltag der Vorsaison haben die Oststeirer den Klassenerhalt mit einem 3:1 gegen die Admira fixiert. So groß der Druck im Vorjahr vor der Partie war, so groß war die Freude danach. Der Abstieg ist ein Thema, mit dem sich die Hartberger heuer nicht mehr beschäftigen müssen – der Platz in der Meistergruppe ist seit vergangenem Wochenende fixiert. Auf die Hartberger warten sportlich vermeintlich entspannte zwei Monate und neun Tage. Und das soll heute gefeiert werden. Für die Fans gibt es nach der Partie Freibier, „Klassenerhalt“ und „Meistergruppe“-Leiberl können erstanden werden. Präsidentin Brigitte Annerl hat für die Spieler eine Party organisiert – Band und Ort sind noch geheim.