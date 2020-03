Im letzten Heimspiel des Grunddurchgangs soll am Samstag in Hartberg eine große Klassenerhalts-Party steigen. Mit Freibier will man sich bei den Fans bedanken. Für die Spiele in der Meistergruppe gibt es eine eigene Aktion.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Freude über den Einzug in die Meistergruppe ist nach wie vor groß © (c) GEPA pictures/ Mario Buehner

Die Feierlichkeiten nach der Fixierung der Meistergruppe und des damit verbundenen Klassenerhalts fielen wie in den vergangenen Jahren so üblich bei den Hartbergern etwas intensiver aus. Nach der 1:5-Niederlage gegen den LASK wurde in den Linzer Katakomben bis in die Morgenstunden gefeiert. Kein Wunder, dass Trainer Markus Schopp am Montag und Dienstag zu keiner Trainingseinheit lud.