Nach dem historischen Klassenerhalt des TSV Hartberg in der Bundesliga ist die Euphorie im Verein und in der Stadt groß. Wir haben uns umgehört.

Fans und Spieler freuten sich in Pasching über den Klassenerhalt © KK

Es ist eine sportliche Leistung für die Geschichtsbücher: Trotz einer 5:1-Niederlage gegen den LASK in Linz fixierte der TSV Hartberg frühzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Die Belohnung: der Antritt in der Meistergruppe. Präsidentin Brigitte Annerl hat als Ziel die Europa League ausgegeben und freut sich über das Fußballmärchen. Wir haben uns zudem unter Fans umgehört, was sie zum historischen Erfolg sagen.