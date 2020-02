Hartbergs Lema fällt auf unbestimmte Zeit aus. Verteidiger Felix Luckeneder kann sich durchaus einen längeren Verbleib in der Oststeiermark vorstellen. Das 2:2 gegen Rapid ärgert den Oberösterreicher noch immer.

Michael John Lema hat es böse erwischt © GEPA pictures

Richtig einordnen kann Felix Luckeneder das 2:2 gegen Rapid noch immer nicht. Zunächst sorgte sein Eigentor für den Rückstand, später traf er zur Hartberger Führung. Am Ende überschattete der Ausgleich in letzter Sekunde aber dann doch den eigenen Torerfolg. "Das ist extrem ärgerlich. Wir wollten die Meistergruppe aus eigener Kraft fixieren, deshalb ärgert mich der Punktgewinn der Austria eigentlich überhaupt nicht." Die nächste Chance, den verflixten letzten Punkt zum vorzeitigen Klassenerhalt zu holen, haben die Oststeirer am Wochenende auswärts beim LASK. Für den langjährigen Linzer ein besonderes Spiel. "Natürlich ist es eine tolle Sache, wenn du gegen den Klub spielst bei dem du groß geworden bist."