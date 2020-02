Trainerstimmen Kühbauer: "Es war wieder ein typisches Spiel gegen Hartberg"

Facebook

Dietmar Kühbauer sah in der ersten Hälfte die Gelbe Karte © APA/ERWIN SCHERIAU

Das Duell zwischen Hartberg und Rapid ist um ein weiteres dramatisches Kapitel reicher. In einer spannenden Partie mit Eigentor und Last-Minute-Ausgleich trennten sich die beiden Teams mit 2:2. Markus Schopp war nach dem Spiel vor allem über den späten Ausgleich in der Nachspielzeit verärgert. "Natürlich ist es ärgerlich wenn man wieder in der letzten Sekunde den Ausgleich bekommt", sagte er auf der Pressekonferenz. Er sah zwei unterschiedliche Hälften seiner Mannschaft. "Der Start war nicht gut. Zum Glück haben wir kurz vor der Pause noch den Ausgleich gemacht. In der zweiten Hälfte waren wir aggressiver und besser, das hat man klar gesehen."