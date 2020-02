Insgesamt 14 Spieler haben bei den Hartbergern noch keinen Vertrag für die nächste Saison. Obmann Erich Korherr will nach dem Grunddurchgang Gespräche führen.

Dario Tadic und Siegfried Rasswalder haben noch keinen Vertrag © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Grebien)

Den Hartbergern könnte im heutigen Duell gegen Rapid (17 Uhr) Historisches gelingen. Erstmals in der Vereinsgeschichte winkt der vorzeitige Einzug in die Meistergruppe. Mit einem Sieg gegen den "Lieblingsgegner“ aus der Hauptstadt könnten die Oststeirer wohl schon in Ruhe für die kommende Saison planen. Platz sechs wäre den Mannen von Coach Markus Schopp dann nur noch theoretisch zu nehmen – wenn Austria Wien Salzburg besiegen würde.