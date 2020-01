Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael John Lema traf erneut © Summerer

Zwei Tage vor der Hartberger Abreise in Richtung Traininglager stand am Samstag das zweite Testspiel gegen Gleisdorf auf dem Programm. In einer intensiven Partie setzte sich der Bundesligist durch Tore von Dario Tadic (2), Lukas Gabbichler und Michael John Lema mit 4:1 durch. Trainer Markus Schopp sah einen beherzten Auftritt seiner Mannschaft. "Leider haben wir wieder ein Gegentor bekommen. Die Mannschaft hat nach einer extrem intensiven Trainingswoche aber sehr gut gekämpft."