Dario Tadic traf zum 1:0 © GEPA pictures

Bevor es nächste Woche auf Trainingslager in die Türkei geht, stand bei Hartberg am Mittwoch das erste Testspiel des Jahres am Programm. Gegen Regionalligist Weiz spielte der Bundeslligist souverän und setzte sich durch Tore von Dario Tadic, Lukas Ried, Christoph Kröpfl, Sandro Gotal (2) und Neuzugang Michael John Lema mit 6:1 durch.