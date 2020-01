Seit dieser Woche wird am Kunstrasenplatz in Hartberg wieder trainiert. Im Frühjahr wollen die Oststeirer ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte unbedingt verteidigen.

Dario Tadic, Sandro Gotal und Co. trainieren wieder © Matthias Janisch

Mit zwei Trainingseinheiten starteten die Hartberger offiziell in die Frühjahrssaison. Am Vormittag und Nachmittag stand jeweils ein Durchgang am Programm, mit unterschiedlich vielen Teilnehmern. David Cancola, Jürgen Heil, Bakary Nimaga und Tomas Ostrak waren noch leicht angeschlagen und spulten am Nachmittag individuelle Einheiten ab.