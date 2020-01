Mit den obligatorischen Leistungstests starteten die Hartberger am Dienstag in die Frühjahrssaison. Bis auf den verletzten Stefan Rakowitz waren alle Spieler mit von der Partie.

Am Dienstag standen die Leistungstests am Programm © Summerer

"Es ist zwar nicht mein Lieblingstag aber es gehört eben dazu", so beschrieb Verteidiger Michael Huber den Auftakt der Hartberger mit den Leistungstests am Dienstag. Ganz alleine war er mit seiner Meinung nicht. Die meisten Spieler hätten in der ersten Einheit wohl lieber schon einen Ball zwischen den Füßen gehabt. "Ich habe mich schon wieder richtig auf die Vorbereitung gefreut, nicht unbedingt auf den Leistungstest aber auf das Spielen am Platz", sagte Stürmer Dario Tadic zu den ersten Übungen. Zum Auftakt standen unter anderem Tests im Bereich Mobilität und Stabilität auf dem Programm, durchgeführt von der sportwissenschaftlichen Abteilung der FH Joanneum Bad Gleichenberg.