Die Fans bedankten sich bei der Mannschaft © GEPA pictures

Ruhe und Besinnlichkeit stehen bei Feierlichkeiten der Hartberger wohl eher selten am Programm. Während mit der Familie in den kommenden Weihnachtsfeiertagen dann wohl doch entspannt werden kann, feierte die Mannschaft nach dem Unentschieden gegen Meister Salzburg noch einmal ausgiebig im Schloss Hartberg. Dabei verfolgten sie das gleiche Motto wie Stunden zuvor am Platz: Vollgas! "Ich glaube, beim Feiern sind wir noch weiter vorne in der Tabelle als sportlich gesehen. Da würde ich uns sogar an der Tabellenspitze sehen", sagte Jürgen Heil.