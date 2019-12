Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nur Salzburg jubelt zu Hause öfter als Hartberg © GEPA pictures

"Wieso in die weite Welt schauen, wenn wir in der Steiermark so viele gute Fußballer haben?“ Mit dieser Frage begründete Hartberg-Obmann Erich Korherr seine Kaderplanung in den letzten Saisonen. Die Erfolge mit dem Aufstieg, dem Verbleib in der Bundesliga und der derzeitigen Platzierung in den Top sechs geben dem 52-Jährigen recht. Im letzten Spiel gegen St. Pölten machten ausgerechnet die „echten Hartberger“ den Unterschied aus.