In einer spannenden Partie besiegte der TSV Hartberg St. Pölten mit 3:2. In seinem 100. Bundesligaspiel traf Dario Tadic zur Führung. Jodel Dossou und Thomas Rotter fixierten den Sieg für die Steirer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dario Tadic traf bei seinem Jubiläum © GEPA pictures

Der TSV Hartberg wollte sich im Heimspiel gegen St. Pölten für die bittere Auswärtsniederlage gegen die Wiener Austria revanchieren und einen weiteren Schritt in Richtung Meistergruppe machen. Dementsprechend auch das Auftreten der Steirer von Beginn an. Zwar kam man in den ersten Minuten kaum zu Chancen, trotzdem traten die Hartberger sehr dominant auf. Nach 15. Minuten wandelte man diese Dominanz auch in ein Tor um. Der starke Lukas Ried wurde im Strafraum von Daniel Drescher berührt und somit zu Fall gebracht. Schiedsrichter Stefan Ebner zeigte ohne zu Überlegen auf den Elfmeterpunkt - eine harte aber vertretbare Entscheidung.