Richtige Weihnachtsstimmung kam bei den Hartbergern in den letzten Jahren nicht auf. Im Dezember gab es in den vergangenen zwei Saisonen in vier Spielen keinen Sieg.

Hartberg und Michael Huber wollen die Niederlage gegen die Austria wieder gut machen © GEPA pictures

Während der Dezember mit Glühwein, Punsch und weihnachtlicher Stimmung für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres ist, zittert man bei TSV Hartberg in diesem speziellen Monat besonders viel und das ist nicht etwa auf die eisigen Temperaturen zurückzuführen. In den letzten beiden Saisonen gab es in der Bundesliga wie zuvor auch schon in der zweiten Liga keinen vollen Erfolg in der Adventszeit. Vor zwei Jahren unterlag man zu Hause dem FAC mit 1:2, in der höchsten Spielklasse gab es letzte Saison ein Unentschieden gegen Innsbruck und den LASK sowie eine bittere 1:6-Klatsche gegen Altach. "Ich glaube und hoffe, dass das einfach ein blöder Zufall ist. Wir wollen zu jeder Zeit gewinnen", meint Michael Huber.