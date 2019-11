Am Samstag steht für Hartberg eines der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte an. Gewinnen die Oststeirer bei der Wiener Austria, kann man wohl bereits mit der Meistergruppe planen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gegen die Austria wollen die Hartberger wieder feiern © APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Hartberg am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/19. Mit einem 3:1-Sieg gegen die Admira fixieren die Oststeirer am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse, mit Sicherheit der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Am Wochenende könnte das nächste Kapitel des Hartberger Bundesliga-Märchens geschrieben werden. "Das Spiel gegen die Admira wird so schnell sicher nichts schlagen können aber wir wissen, dass es gegen die Austria um viel geht", meint Innenverteidiger Michael Huber und untertreibt dabei sogar ein wenig.