In einer turbulenten Partie setzte sich Hartberg am Sonntag gegen Altach durch. Trotz Rückstand und Unterzahl holten die Oststeirer drei wichtige Punkte. Für Trainer und Mannschaft ein Zeichen der Charakterstärke.

Jürgen Heil feierte nach dem Spiel mit Fans und Mannschaft © GEPA pictures

Viele Zuseher hätten den Hartbergern nach einer halben Stunde im Spiel gegen Altach keinen Sieg mehr zugetraut. Nach der Führung durch Emir Karic in der sechsten Minute, kam es in Minute 31. noch schlimmer. Siegfried Rasswalder wurde mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Hartberg war ab diesem Zeitpunkt nur noch zu zehnt. "Ich habe immer an den Sieg geglaubt. Anscheinend machen uns Ausschlüsse derzeit besser. Vor der gelb-roten Karte haben wir überhaupt nicht ins Spiel gefunden", sagte Jürgen Heil nach der Partie.